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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семейный онлайн-марафон о здоровом образе жизни пройдет в Тюмени

Общество, 14:48 30 октября 2021

t-l.ru

Открытый марафон, который поможет родителям привить своим детям здоровый образ жизни пройдет в Тюмени со 2 по 8 ноября.

В проекте могут принять участие родители вместе с детьми от 6 до 18 лет. Марафон будет состоять из ежедневных заданий и мини-эфиров от экспертов. Спикерами выступят врач-нутрициолог Светлана Пан, специалист по детскому здоровью Татьяна Третьякова, педагог-психолог Леся Хлебникова и фитнес-тренер Екатерина Кудрявцева. Они расскажут о здоровом образе жизни, режиме дня и правильном питании, физическом и психическом здоровье, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Для участия необходимо вступить в группу Киберпатруль Тюменской области во "ВКонтакте" и написать "Я хочу в марафон" в сообщения группы. Далее заполнить анкету и получить приглашение в специальный закрытый чат для всех участников марафона.

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