  • 30 октября 202130.10.2021суббота
  • USD70,5200
    EUR82,2898
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Количество участников тюменских выставок и ярмарок выросло на 15 процентов

Экономика, 15:51 30 октября 2021

Фото: expo72.ru

На 15% увеличилось количество участников выставок и ярмарок в Тюмени в 2021 году по сравнению с прошлым годом, сообщил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

"Это говорит о том, что покупательская способность в Тюмени стабильно высокая и подтверждает статус областной столицы, как центра делового туризма", - отметил он.

Сейчас идет работа над расширением возможностей Выставочного зала. В частности рассматривается варианты проведения в следующем году музыкального фестиваля, который можно совместить с ярмаркой местных и иногородних производителей продуктов, напитков, то есть провести своеобразный "октоберфест", считает Михаил Брудков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 30.10.2021Количество участников тюменских выставок и ярмарок выросло на 15 процентов
12:07 30.10.2021Тобольский "ЗапСибНефтехим" готовится внедрить технологию улавливания и утилизации углекислого газа
18:43 29.10.2021Около 1,5 тысяч пенсионеров Тюмени получат дополнительные выплаты от ВТБ
16:50 29.10.2021Клиенты ВТБ смогут бесконтактно снимать наличные с цифровых карт