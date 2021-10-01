Количество участников тюменских выставок и ярмарок выросло на 15 процентов

Фото: expo72.ru Фото: expo72.ru

На 15% увеличилось количество участников выставок и ярмарок в Тюмени в 2021 году по сравнению с прошлым годом, сообщил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

"Это говорит о том, что покупательская способность в Тюмени стабильно высокая и подтверждает статус областной столицы, как центра делового туризма", - отметил он.

Сейчас идет работа над расширением возможностей Выставочного зала. В частности рассматривается варианты проведения в следующем году музыкального фестиваля, который можно совместить с ярмаркой местных и иногородних производителей продуктов, напитков, то есть провести своеобразный "октоберфест", считает Михаил Брудков.