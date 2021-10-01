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Ишимские и тобольские школьники проверят свои способности с помощью ВК-бота

Общество, 16:48 30 октября 2021

Фото: telefon-doveria.ru

Доступ к боту "КиберСкрепка" во "ВКонтакте", который объединит школьников Ишима и Тобольска в возрасте от 13 до 16 лет, откроется 1 ноября.

В течении 10 дней школьникам будут приходить от ВК-бота задания, направленные на развитие креативного мышления и творческих навыков. За их прохождение подростки получат баллы, а за баллы – призы. Сложность заданий выбирает сам участник. Чем больше заданий выполнено, тем выше шанс получить главный приз, сообщает "Мегатюмень".

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