О правилах дорожного движения молодым тюменцам расскажут в соцсетях

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Агитационную кампанию, направленную на обеспечение безопасности молодых участников дорожного движения, проведут в социальных сетях сотрудники ГИБДД Тюменской области. Акция пройдет в рамках всемирного дня памяти жертв ДТП.

В этом году в Тюменской области произошло 460 ДТП с участием молодых людей в возрасте от 18 до 23-х лет, в них погибли 29 человек, 720 ранены. Из общего числа погибших и раненых в регионе в ДТП людей – каждый пятый погибший и каждый четвертый раненый, в возрасте от 18 до 23-х лет, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Для молодых участников движения будут изготовлены короткие видеоролики о последствиях аварийных ситуаций, которые водители и пешеходы зачастую провоцируют на дорогах сами, пренебрегая элементарными нормами безопасности: не соблюдая скоростной режим, не пристегивая ремни безопасности, а также управляя транспортом под воздействие алкоголя и наркотиков.