  • 30 октября 202130.10.2021суббота
  • USD70,5200
    EUR82,2898
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О правилах дорожного движения молодым тюменцам расскажут в соцсетях

Общество, 18:52 30 октября 2021

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Агитационную кампанию, направленную на обеспечение безопасности молодых участников дорожного движения, проведут в социальных сетях сотрудники ГИБДД Тюменской области. Акция пройдет в рамках всемирного дня памяти жертв ДТП.

В этом году в Тюменской области произошло 460 ДТП с участием молодых людей в возрасте от 18 до 23-х лет, в них погибли 29 человек, 720 ранены. Из общего числа погибших и раненых в регионе в ДТП людей – каждый пятый погибший и каждый четвертый раненый, в возрасте от 18 до 23-х лет, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Для молодых участников движения будут изготовлены короткие видеоролики о последствиях аварийных ситуаций, которые водители и пешеходы зачастую провоцируют на дорогах сами, пренебрегая элементарными нормами безопасности: не соблюдая скоростной режим, не пристегивая ремни безопасности, а также управляя транспортом под воздействие алкоголя и наркотиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:52 30.10.2021О правилах дорожного движения молодым тюменцам расскажут в соцсетях
17:12 30.10.2021Обучение в тюменской "Школе постпродакшена" ведут по четырем направлениям
17:03 30.10.2021Разработку тюменских ученых используют при строительстве трассы в Якутии
16:48 30.10.2021Ишимские и тобольские школьники проверят свои способности с помощью ВК-бота