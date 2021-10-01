Тюменский театральный центр "Космос" проведет онлайн-перформансы

Фото: из сообщества "МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив) Фото: из сообщества "МТЦ "Космос" во ВКонтакте (архив)

Тюменский молодежный театральный центр "Космос" проведет перформансы для одного зрителя в онлайн-формате 2 ноября. Участие бесплатное.

Перформансы "Мадина" Мадины Саткеевой, "Контакт" художниц Камиллы Генераловой и Тали Горевой, "Дом внутри меня" Анастасии Кохан пройдут 2 ноября в 19 часов 30 минут и в 20 часов.

Показ будет индивидуальным для каждого зрителя. Для этого участники в назначенное время подключатся к платформе для видеосвязи.

С 30 октября по 7 ноября театральный центр "Космос" уходит на удаленную работу. В формате онлайн пройдут лаборатория по перфосторис, лекции и экскурсии, сообщает Moi-portal.ru.