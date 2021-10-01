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Пять новых стрит-артов украсили Тобольск

Общество, 08:42 31 октября 2021

Фото: из сообщества "Вектор улиц | Тобольск" во ВКонтакте (архив)

Пять новых стрит-артов создали в Тобольске художники из Москвы, Екатеринбурга и Серова в рамках проекта по переосмыслению городской среды "Вектор улиц".

В 8 микрорайоне у дома 1 эскиз 3D-кита на стену нанес Руслан Сабиров из города Серов. В 9 микрорайоне на подстанции у дома 28 рисовала Яна Искра из Екатеринбурга. Её арт олицетворяет размышления о пути, путешествиях и впечатлениях. Совместным креативом художников стало изображение ярких гроздьев рябины на гараже у дома 16а и голубь на голубятне во дворе дома 31 в 9 микрорайоне.

Стрит-арт напротив мультицентра "Моя территория" создала художница Лиза Шелест из Москвы. Так как арт станет частью обновленного Аптекарского сада, в своей работе художница провела параллель между креативными создателями и садовниками, которые облагораживают мир, бережно высаживая ростки.

Всего за четыре года существования проекта художники из разных городов России создали 12 стрит-артов во дворах Тобольска, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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