Ишимская больница получает новое оборудование

Фото: dz.admtyumen.ru Фото: dz.admtyumen.ru

Рентгенологическая диагностическая система и новый 64-срезовый компьютерный томограф потупили в новое приемное отделение областной больницы №4 в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Оба современных комплекса стоимостью около 80 млн рублей были приобретены на средства областного бюджета в рамках реконструкции стационара больницы. В целом на укомплектование оборудованием затрачено 108 млн рублей, еще более 81 млн рублей ушло на реконструкцию приемного отделения.

"С вводом в эксплуатацию компьютерного томографа мы решим сразу несколько проблем, - делится главный врач областной больницы №4 Вячеслав Афанасьев. - Мы перераспределим потоки пациентов. На уже имеющемся томографе, что установлен в отделении лучевой диагностики, мы будет проводить обследования амбулаторных пациентов, а в приемном отделении - поступающих на госпитализацию больных и тех, кто уже получает лечение в стационаре. Кроме того, снизится нагрузка на один аппарат и в случае его выхода из строя, есть запасной вариант".

Новая цифровая рентгеновская система позволяет проводить рентгеноскопию в нескольких положениях пациента: лежа, сидя, стоя. Аппарат будет подключен к системе РИС (радиологическая информационная система). Увидеть и произвести описание снимка доктор может, находясь в любой точке, без привязки к рабочему месту.

По словам завотделением лучевой диагностики Михаила Лободы, новое оборудование врачам знакомо, поэтому проблем с освоением программы не будет, не понадобится и время на дополнительное обучение.