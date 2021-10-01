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Тюменские госавтоинспекторы напоминают пешеходам о пользе световозвращателей

Общество, 13:47 31 октября 2021

Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте. Архив.

Каждое четвертое ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток, и процент смертности в этих авариях очень высок – более 60% от всех погибших пешеходов. Поэтому тюменские госавтоинспекторы настойчиво советуют пешеходам использовать световозвращатели.

Особенно опасно движение пешеходов в темной одежде без световозвращателей по обочинам и краю проезжей части загородных дорог и федеральных трасс с большой интенсивностью движения даже в ночное время, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Октябрь и ноябрь – самые опасные в году месяцы для пешеходов, передвигающихся по загородным дорогам. Причины тому, короткий световой день, грязные обочины, мокрая и скользкая проезжая часть.

В этом году, в том числе благодаря теплой сухой погоде в октябре, число погибших пешеходов в регионе уменьшилось по сравнению с прошлым годом с шести до трех человек. Тем не менее, ГИБДД призывает пешеходов в предстоящем ноябре быть осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток, минимизировать движение по обочинам загородных трасс и обязательно использовать световозвращающие элементы при движении вне населенных пунктов.

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