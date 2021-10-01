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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Волонтеры-медики учат тюменских школьников оказывать первую помощь

Общество, 14:48 31 октября 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть команд для участия в просветительском проекте "ПрофМед" набрали тюменские волонтеры-медики. Они обучат навыкам оказания первой помощи учеников 9-11 классов, которые хотят связать свою жизнь с медициной.

В рамках проекта школьники посетят занятия по оказанию первой помощи, лекции о донорстве и правовых основах, сообщает "Вслух.ру". Финальным испытанием для команд станет применение знаний на практике.

"Мы имитируем конкретный случай. Недавно, например, делали имитацию аварии с автобусом. Ребята должны были быстро сориентироваться и оказать помощь. Ребята молодцы, справились", - рассказала волонтер-медик Валерия Новопашина.

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