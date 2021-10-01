Средняя зарплата в Тюменской области - более 54 тысяч рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Средняя зарплата в 2021 году в Тюменской области составила 54 тыс. 834 рубля по последним данным Тюменьстата. С данными ознакомился "Вслух.ру".

Самая низкая средняя номинальная начисленная зарплата в регионе была в январе – 48 тыс. 397 рублей. В мае она превысила 57 тыс. рублей, в июне – 59 тыс. рублей, в июле – 56 тыс. рублей, сообщает "Вслух.ру".

В пяти сферах в среднем за семь месяцев зарплата превышала 100 тыс. рублей. В добыче сырой нефти и природного газа она составила 170 тыс. 507 рублей. Работа в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых в среднем оценивалась в 140 тыс. 634 рубля. В производстве химических веществ и химических продуктов начисляли 128 тыс. 257 рублей. В деятельности воздушного и космического транспорта – 101 тыс. 279 рублей. Также высоко оценивались научные исследования и разработки - 122 тыс. 777 рублей.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года средняя номинальная начисленная зарплата составляла 49 тыс. 547 рублей, по итогам года – 50 тыс. 634 рубля. По традиции самым прибыльным был декабрь – 67 тыс. 661 рубль.