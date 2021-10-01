Для "особых" детей в Голышманово работает специальная группа в детском саду

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Компенсирующая группа "Солнышко" второй год работает в детском саду "Ягодка" в Голышманово.

Группу посещают 15 ребятишек с ограниченными возможностями здоровья: тяжёлыми нарушениями речи, ДЦП, задержкой психического развития и слабослышащие. Одни приходят на весь день, другие – на полдня, остальные – на консультации.

"Как только открыли компенсирующую группу в "Ягодке" – сразу привела сюда сына Владислава, - рассказывает жительница поселка Голышманово Екатерина Парфёнова. – До двух лет он вообще молчал – общались только жестами. Потом стал произносить отдельные слова и короткие фразы. Сейчас говорит предложениями, и даже сложными. С ним ежедневно работают логопед, психолог и дефектолог и спустя год я заметила в развитии сына существенные улучшения. Будем продолжать заниматься усердно: и в детсаду, и дома".

"Особые" дети находятся под профессиональным присмотром двух воспитателей, учителя-логопеда, дефектолога, музыкального руководителя, ассистента и психолога.

В работе специалисты применяют различное современное оборудование, в частности, для развития мелкой моторики, что необходимо для детей с особенностями в развитии. В наличии - песочный стол, фибродождь, мультимедиа проектор, интерактивная доска, множество игр. Больше других детям нравится электронное пианино, сообщает "Мегатюмень".