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Тюменцам предлагают рассказать о своем месте силы в городе

Общество, 14:25 31 октября 2021

Никто не спит | Книжный из Тюмени во ВКонтакте | Фото: Никто не спит | Книжный из Тюмени во ВКонтакте

Прием заявок на участие в альтернативном путеводителе по Тюмени стартовал в Тюмени.

Совместно с ребятами из комикс-комьюнити "Космическая корова" организаторы проекта хотят доказать, что помимо набережной, Моста влюбленных и Сквера кошек, в Тюмени есть интересные места.

"За углом" — это экспериментальный проект о важных точках для арт-сообщества Тюмени. Тюменцам предлагают с помощью визуальных образов - комиксы, фотографии или тревел-заметки – рассказать о своем месте силы в городе. Путеводитель будет состоять из двух частей: "внутри" — это кофейни, библиотеки, бары, общественные пространства, музеи; и "снаружи" — это открытые зоны, парки, озера, жилые массивы и др. Это могут быть как существующие, так и исчезнувшие с карты нашего города места, но оставшиеся навсегда в сердце.

До 7 ноября истории принимаются в личные сообщения выпускающего редактора Дарьи Новиковой. Помогать в реализации проекта будет мастерская Eshprint, которые печатают свою продукцию на экологичном и экономичном аппарате – ризограф.

Печать сборника выходит при поддержке мультицентра "Контора пароходства" и грантового конкурса "Цех".

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