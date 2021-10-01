Тобольские достопримечательности могут стать "Сокровищами России"

| Фото: Visit-Tobolsk | Фото: Visit-Tobolsk

Тобольский кремль, тобольская резная кость и фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" номинированы журналом National Geographic Traveler в проекте "Сокровища России". Он посвящен туристическим возможностям нашей страны, сообщает Visit-Tobolsk.

Победитель определится посредством онлайн-голосования в номинациях: "Культурно-исторический объект", "Традиционный праздник", "Народный промысел".

Итоги голосования будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.