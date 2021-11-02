В двух хозяйствах Казанского района введены ограничительные мероприятия по гриппу птиц

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В двух личных подсобных хозяйствах с. Кугаево Казанского района установлены ограничительные мероприятия по гриппу птиц, сообщает региональный оперштаб.

Специалистами подведомственных учреждений, органов исполнительной власти с участием полиции в эпизоотических очагах изъято 28 голов птицы. Для ее уничтожения привлечен передвижной инсениратор.

В эпизоотических очагах проведена повторная дезинфекция. Все поголовье птицы в населенном пункте угрожаемой зоны вынуждено вакцинировано. В зоне наблюдения проводится отбор проб для мониторинговых исследований.