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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют движение на время монтажа надземных переходов

Общество, 15:13 03 ноября 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск в районе 111 и 129 км перекроют ночью 11 ноября дважды. Здесь будут монтировать надземные пешеходные переходы, сообщает Уралуправтодор.

Движение перекроют в оба направления с 00 часов на 40 минут с 4 до 4 часов 40 минут.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывать информацию при планировании своего маршрута.

"Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы", - отметили специалисты.

Телефон дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

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# надземный переход , ограничение движения , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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