Жителям Тюменской области напоминают о голосовании за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за появление 4G в малых населенных пунктах на портале Госуслуг будет идти до 15 ноября 2021 года. Поселения, набравшие наибольшее количество голосов, будут первыми подключены к высокоскоростному мобильному интернету в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Минцифры России, активнее всего голосуют за населенные пункты в Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, Республиках Саха (Якутия) и Татарстан, в Красноярском крае.

Итоговый перечень пунктов, в которые будет проведен высокоскоростной мобильный интернет в 2022 году, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.