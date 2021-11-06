  • 6 ноября 20216.11.2021суббота
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям Тюменской области напоминают о голосовании за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету

Общество, 10:03 06 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Голосование за появление 4G в малых населенных пунктах на портале Госуслуг будет идти до 15 ноября 2021 года. Поселения, набравшие наибольшее количество голосов, будут первыми подключены к высокоскоростному мобильному интернету в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Минцифры России, активнее всего голосуют за населенные пункты в Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Волгоградской областях, Республиках Саха (Якутия) и Татарстан, в Красноярском крае.

Итоговый перечень пунктов, в которые будет проведен высокоскоростной мобильный интернет в 2022 году, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 06.11.2021Жителям Тюменской области напоминают о голосовании за подключение сел и деревень к высокоскоростному интернету
09:59 06.11.2021Тюменцы поддержали добрыми пожеланиями сотрудников моноинфекционного госпиталя ОКБ №1
09:01 06.11.2021Антиковидный щит: 83% жителей Заводоуковского городского округа поставили прививки
20:39 05.11.2021"Ночь искусств" в Ембаевском музее: мастер-классы -в онлайн