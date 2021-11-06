В Тюмени на аукцион выставили два участка под торговые объекты

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Два земельных участка под размещение торговых объектов в Калининском округе Тюмени выставят на аукцион 12 ноября. Подать заявку на участие можно на портале ДОМ.РФ до 8 ноября. Начальная цена лота составляет 9,8 млн рублей.

Общая площадь участков — 0,68 га. Они расположены на улице Современной. В километре проходит тюменская окружная дорога, в 4 - находится международный аэропорт Рощино. Территория рядом с участками застроена в основном частными домами.

Напомним, что земельными участками, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями, занимается госкомпания ДОМ.РФ с 2008 года.