  • 6 ноября 20216.11.2021суббота
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на аукцион выставили два участка под торговые объекты

Экономика, 17:03 06 ноября 2021

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Два земельных участка под размещение торговых объектов в Калининском округе Тюмени выставят на аукцион 12 ноября. Подать заявку на участие можно на портале ДОМ.РФ до 8 ноября. Начальная цена лота составляет 9,8 млн рублей.

Общая площадь участков — 0,68 га. Они расположены на улице Современной. В километре проходит тюменская окружная дорога, в 4 - находится международный аэропорт Рощино. Территория рядом с участками застроена в основном частными домами.

Напомним, что земельными участками, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями, занимается госкомпания ДОМ.РФ с 2008 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 06.11.2021В Тюмени на аукцион выставили два участка под торговые объекты
14:31 05.11.2021В Тюменской области за год больше всего подорожали бытовые услуги
20:41 04.11.2021Около трех миллиардов рублей заплатят жители Тюменской области в качестве налогов за имущество и транспорт
08:59 04.11.2021Тюменцам помогают открыть свой бизнес