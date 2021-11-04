Сотрудники МЧС напоминают тюменцам: лед на водоемах слишком тонкий

Фото: пресс-служба главы Тобольского района Фото: пресс-служба главы Тобольского района

Приход минусовых температур в Тюменской области ознаменовался новостями о жителях региона, проваливающихся под неокрепший лед водоемов. Таких ситуаций уже произошло как минимум две: с рыбаком в Тобольском районе и с жителем Тюмени, который решил надеть лыжи и пройтись по озеру Утиному.

Последняя ситуация стала достаточно резонансной, а потому сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области решили организовать выезд на объект в профилактических целях. Рейд состоялся утром 3 ноября.

"Как мы видим, сами взрослые поступают не всегда благоразумно, а дети и подавно. Сейчас холодно. Пруды в силу своей небольшой глубины и спокойной воды промерзают быстрее, чем реки, а потому привлекают внимание детей. Ребятишкам хочется потрогать этот лед, наступить, посмотреть, провалится – не провалится", – рассказала руководитель пресс-службы ведомства Наталья Семина.

В ходе рейда инспекторы оценили безопасность льда, проверили, есть ли на него выход, раздали местным жителям памятки, провели с ними беседы.

"Это стандартная практика для осенне-зимнего сезона, когда идет становление льда; когда он непрочен или температурные режимы сказываются на его укреплении. Помимо детей особое внимание также уделяем рыбакам, ведь им тоже хочется выйти на подледную рыбалку", – подчеркнула Семина.

Она добавила, что уже в ближайшее время, с 19-20 ноября, сотрудники МЧС дадут старт ежегодной акции "Безопасный лед". В ней больший упор будет сделан на практическую работу.

Чтобы избежать неприятностей на льду, в ведомстве перечислили ряд основных правил. Так, безопасным считается лед толщиной не менее 10 см. Он менее прочен в тех местах, где растут деревья, осока и рогоз, бьют ключи, сбрасывают стоки.

"Прочность льда можно определить по цвету: наиболее крепкий – прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Белый лед имеет крепость в два раза меньше. Ото льда серого, матово-белого или желтого цвета лучше держаться подальше. Он может разрушиться даже без предупреждающего потрескивания, – сообщили в региональном ГУ МЧС. – Если температура воздуха более трех дней держится выше нуля, то в таком случае прочность льда снижается на четверть".

Если человек оказался на потрескивающем льду, ему необходимо осторожно развернуться в обратную сторону и скользящими шагами вернуться к берегу по уже пройденному пути. Особую осторожность нужно сохранять в местах, где лед покрыт толстым слоем снега, пишет "Тюменская область сегодня".