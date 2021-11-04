Тюменцам расскажут о волонтерах-медиках

Фото: Тюменский ГМУ. Архив Фото: Тюменский ГМУ. Архив

Как студенты медицинских вузов и ссузов включаются в волонтерство, как эта деятельность влияет на обучение и систему образования тюменцы узнают во время прямого эфира с председателем Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Марией Якунчиковой.

"Эта беседа, возможно, станет для кого-то первым шагом в добровольческой деятельности. К сожалению, к ребятам, которые хотят помогать в медучреждениях, есть особые требования. На этой встрече есть возможность узнать о них, а также в целом познакомиться с движением "Волонтеров-медиков", - рассказала председатель студсовета Тюменской области Дания Апасова.

Онлайн-трансляция пройдет в инстаграме Студсовета Тюменской области 12 ноября в 18 часов, пишет "Мегатюмень".