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Тюменцам расскажут о волонтерах-медиках

Общество, 13:48 04 ноября 2021

Фото: Тюменский ГМУ. Архив

Как студенты медицинских вузов и ссузов включаются в волонтерство, как эта деятельность влияет на обучение и систему образования тюменцы узнают во время прямого эфира с председателем Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Марией Якунчиковой.

"Эта беседа, возможно, станет для кого-то первым шагом в добровольческой деятельности. К сожалению, к ребятам, которые хотят помогать в медучреждениях, есть особые требования. На этой встрече есть возможность узнать о них, а также в целом познакомиться с движением "Волонтеров-медиков", - рассказала председатель студсовета Тюменской области Дания Апасова.

Онлайн-трансляция пройдет в инстаграме Студсовета Тюменской области 12 ноября в 18 часов, пишет "Мегатюмень".

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