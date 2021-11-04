При вызове врачей на дом нужно максимально четко отвечать на все вопросы, напоминают в скорой

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При вызове скорой или неотложной помощи пациенты должны максимально честно отвечать на вопросы врачей и фельдшеров. Сбор информации нужен для постановки верного диагноза. К примеру, 40 летний мужчина был уверен, что боль в шее вызвана падением и хотел попасть в травматологическое отделение, но тщательный сбор данных позволил выявить у него инфаркт миокарда. Пациент прооперирован, ему установили стент в коронарную артерию и выписали из кардиоцентра.

В преддверии 100-летнего юбилея тюменской скорой медицинской помощи опытный фельдшер Лариса Массон поделилась, как наблюдательность помогает быстро принять решения, способные спасти человека. В основе — опрос пациента и находящихся рядом людей и сопоставление деталей с симптоматикой того или иного заболевания.

Медик скорой помощи рассказала, что, приехав по вызову к 40-летнему мужчине, жаловавшемуся на боль в шее после падения. Фельдшер во время его рассказа обнаружила, что на прикосновения к шее пациент не отреагировал — ему не было больно, что не вписывалось в картину травмы.

Родные пациента считали вопросы фельдшера излишними и требовали срочно отправить его в травматологию, но восстановленная в результате беседы последовательность событий позволила специалисту сделать вывод о возможной кардиологической патологии, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.