  • 5 ноября 20215.11.2021пятница
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Премьера документального фильма о тюменских приютах пройдет в онлайн

Общество, 20:21 04 ноября 2021

ИА "Тюменская линия"

Онлайн-премьера документального фильма о приютах для животных "В ответе" состоится 6 ноября. Картина расскажет о животных, которые остались на улицах и о приютах, которые пытаются их спасти.

"Еще в прошлом году мы планировали провести оффлайн-премьеру нашего документального кино. Казалось, что в 2021 году это все-таки случится: восприятие любого фильма в кинотеатре и дома абсолютно разные. Но здоровье сейчас важнее. Мы постараемся сделать онлайн-представление фильма не менее интересным", — сказал режиссер Дмитрий Колобов.

Показ тюменской картины состоится в группе "Мой портал Тюмень" во ВКонтакте, начало в 19 часов. В эфире примет участие московский ветеринар Баграт Агажанов, который спас от эвтаназии больше 50 животных. Он также стал одним из героев этого фильма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:21 04.11.2021Премьера документального фильма о тюменских приютах пройдет в онлайн
18:44 04.11.2021При вызове врачей на дом нужно максимально четко отвечать на все вопросы, напоминают в скорой
18:06 04.11.2021Прямой эфир "Приехали или понаехали?" проведут для тюменской молодежи "Мой портал" и журнал "Texture"
17:42 04.11.2021В ДК "Торфяник" знакомят с песнями и костюмами народов России онлайн