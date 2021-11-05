Премьера документального фильма о тюменских приютах пройдет в онлайн

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Онлайн-премьера документального фильма о приютах для животных "В ответе" состоится 6 ноября. Картина расскажет о животных, которые остались на улицах и о приютах, которые пытаются их спасти.

"Еще в прошлом году мы планировали провести оффлайн-премьеру нашего документального кино. Казалось, что в 2021 году это все-таки случится: восприятие любого фильма в кинотеатре и дома абсолютно разные. Но здоровье сейчас важнее. Мы постараемся сделать онлайн-представление фильма не менее интересным", — сказал режиссер Дмитрий Колобов.

Показ тюменской картины состоится в группе "Мой портал Тюмень" во ВКонтакте, начало в 19 часов. В эфире примет участие московский ветеринар Баграт Агажанов, который спас от эвтаназии больше 50 животных. Он также стал одним из героев этого фильма.