Около трех миллиардов рублей заплатят жители Тюменской области в качестве налогов за имущество и транспорт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 725 тысяч налоговых уведомлений направлено жителям Тюменской области - собственникам транспортных средств, земельных участков, недвижимости за 2020 год. Общая сумма начисленных налогов составляет около 3 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей – транспортный налог. Оплатить их нужно до 1 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Транспортный налог необходимо уплачивать владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. При этом для отдельных категорий граждан предусмотрена льгота за один легковой автомобиль до 150 л.с. Согласно региональному законодательству, от уплаты освобождаются: один из родителей в многодетной семье; один из родителей ребенка-инвалида; один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным; физические лица - владельцы электромобилей с мощностью до 150 л.с.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 года, можно через сервис "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Оплатить налоги можно в любом отделении банка, через платежный терминал или мобильное приложение. Для этого потребуется на выбор: QR–код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты.

Граждане, не подключенные к электронному сервису "Личный кабинет", получат налоговые уведомления по Почте России, пишет "Вслух.ру".