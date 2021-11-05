Симуляционный центр помогает повышать мастерство тюменских медиков

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области. Архив. Фото: департамент здравоохранения Тюменской области. Архив.

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ) успешно работает подразделение, задача которого – повышение уровня знаний и умений, профессиональных компетенций среднего медицинского персонала.

В симуляционном центре открыты три кабинета с тренажерами, муляжами, функциональной кроватью, учебными симуляторами. Здесь проводятся практические занятия по отработке навыков оказания неотложной и экстренной помощи, сестринских манипуляций по уходу за тяжелобольными пациентами, освоению и закреплению других профессиональных навыков.

Своим опытом сотрудники ОКФЦ готовы поделиться с коллегами, поэтому подали заявку на участие в региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике", который в эти дни проводят департамент здравоохранения Тюменской области и Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами - одна из важнейших целей национального проекта "Здравоохранение". Создание симуляционных центров на базе медучреждений способствует ее достижению, так как стимулирует профессиональный рост медработников, что позитивно влияет на оказание помощи пациентам, сообщает пресс-служба ОКФЦ.