Голышмановские школьники разрабатывают видеоэкскурсии

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Голышмановские волонтеры-школьники разрабатывают экскурсионные маршруты по поселку и создают видеоэкскурсии. Эта идея принадлежит инициативной группе школы № 2, которую они реализуют в рамках конкурса профилактических проектов "Воплощай идеи в жизнь".

Первая видеоэкскурсия уже готова, она погружает виртуальных гостей в историю посёлка, который когда-то назывался Катышка, а также рассказывает об актуальных промыслах.

Видеоэкскурсии от юных волонтёров можно посмотреть в группе ВКонтакте, которую они назвали "Добро пожаловать в Голышманово", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".