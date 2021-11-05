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Голышмановские школьники разрабатывают видеоэкскурсии

Общество, 09:42 05 ноября 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

Голышмановские волонтеры-школьники разрабатывают экскурсионные маршруты по поселку и создают видеоэкскурсии. Эта идея принадлежит инициативной группе школы № 2, которую они реализуют в рамках конкурса профилактических проектов "Воплощай идеи в жизнь".

Первая видеоэкскурсия уже готова, она погружает виртуальных гостей в историю посёлка, который когда-то назывался Катышка, а также рассказывает об актуальных промыслах.

Видеоэкскурсии от юных волонтёров можно посмотреть в группе ВКонтакте, которую они назвали "Добро пожаловать в Голышманово", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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