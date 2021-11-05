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В Голышмановском молодёжном центре открыты два профориентационных объединения

Общество, 12:36 05 ноября 2021

фото: ИА "Тюменская линия"

В Голышмановском молодёжном центре внедряют инновационные форматы обучения. Здесь работают два новых профориентационных объединения. В "Юный инженер" ходят больше 70 школьников разного возраста.

По словам педагога дополнительного образования Фёдора Трофимова, азы моделирования с помощью 3D-ручек постигают около полусотни ребятишек, начиная со второго класса. А электронный конструктор на платформе Ардуино и бесплатную компьютерную программу Tinkercad осваивают ребята повзрослее - требуются знания физики и английского языка.

Второе новое объединение "молодёжки" называется "Всё просто", где двенадцать школьников учатся фотографировать, снимать видеоролики и вести страницы в социальных сетях. Пока это пробная программа, но уже пользуется спросом. Предлагается для изучения шесть модулей на выбор, самые насыщенные из них – фото- и видеодело. Сейчас слушатели этого курса заняты монтажом видеоролика о правилах дорожного движения, где главные герои – лего-человечки. Планируется привлечь внимание к этой теме детей и подростков, пишет "Мегатюмень".

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