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Дикие утки остались зимовать в Тюмени из-за благоприятных условий

Общество, 13:53 05 ноября 2021

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Утки на озерах Тюмени остаются зимовать в городе, поскольку их активно подкармливают, уверена доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии Тюменского госуниверситета Мария Иванова.

"На городских карьерах и озерах уток активно подкармливают, и это привело к тому, что сформировалась оседлая популяция крякв, которые не улетают на зимовку и благополучно зимуют на незамерзающих водоемах. Кряквы зимуют на озере Оброчном на Лесобазе, в Гилевской роще, где ручей", – уточнила орнитолог.

Между тем она отметила, что подкармливать уток можно непосредственно в зимний период, когда кормовая база скудна. Птицам можно давать пшеницу, овес, а также нежирный творог, салат, фрукты, пишет "Тюменская область сегодня".

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