В Тюменской области за год больше всего подорожали бытовые услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за год платные услуги населению подорожали на 2,4%. Максимальный индекс показали бытовые услуги: в августе 2021 по сравнению с тем же месяцем прошлого года он составил 109,1%. На втором месте – услуги зарубежного туризма (индекс 107%), на третьем – образования (106,5%). При этом подешевели услуги пассажирского транспорта (96,5%) и услуги связи (94,6%).

Динамику потребительских цен обнародовал Тюменьстат в докладе о социально-экономическом положении Тюменской области за январь-август 2021 года. С данными ознакомился "Вслух.ру".

Следует отметить рост объема платных услуг в 2021 году. За восемь месяцев оборот составил 82 млрд 659,7 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году он был 89 млрд 459,9 млн рублей.

Самые скромные показатели в 2021 году отмечены в январе (8 млрд 831,4 млн рублей) и феврале (9 млрд 651,6 млн рублей). Самый прибыльный – июнь (11 млрд 68,2 млн рублей). В остальные месяцы оборот был стабильно более 10 млрд рублей.