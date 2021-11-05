Тюменцам рассказали, когда назначают компьютерную томографию легких при COVID-19

фото: Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте. Архив. фото: Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте. Архив.

КТ-диагностика пациентов с коронавирусом назначается исходя из медицинских показаний, напомнили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Компьютерная томография нужна, чтобы оценить состояние легких и степень их поражения. В первые дни заражения COVID-19 исследование неинформативно.

"Информационное поле сформировало мнение об обязательности этого исследования, причем в первые дни болезни. Это не соответствует действительности. В первые дни заболевания КТ в принципе может быть неинформативной, но при этом создаст для пациента ненужную лучевую нагрузку. В процессе наблюдения пациента могут также назначаться флюорография и рентген", − заключили в департаменте.

По мнению российских пульмонологов, только результат КТ не дает оснований для постановки диагноза, поскольку схожие (по снимкам) поражения легких могут наблюдаться, например, при тяжелой аллергии. Компьютерная томография нужна, чтобы оценить состояние легких и степень их поражения. В частности, причиной сделать КТ является одышка, кашель, недостаточное насыщение крови кислородом (сатурация ниже 94%).

Важно помнить, что пневмония развивается не сразу, в связи с чем снимок, сделанный сразу же при начале болезни, не покажет истинной картины. Томография наиболее информативна в период с 6 по 11 дни заболевания, пишет "Мегатюмень".

Во многих регионах из-за большого числа заболевших коронавирусом стало сложнее пройти КТ легких и необходимые исследования. В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что серьезной очередности на КТ-диагностику сейчас нет. Этого удается избежать, в частности, благодаря закупке нескольких аппаратов в 2020 году по поручению главы региона Александра Моора.