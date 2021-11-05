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"Ночь искусств" в Ембаевском музее: мастер-классы -в онлайн

Общество, 20:39 05 ноября 2021

artnight.culture.ru | Фото: artnight.culture.ru

Ембаевский сельский музей присоединился ко Всероссийской акции "Ночь искусств" в онлайн-формате. Работники культуры предложили жителям интересную программу, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Например, мастер-класс по созданию броши "Тюльпан". Цветок выбран не случайно, в татарской культуре он занимает особое место, его можно встретить в узорах на традиционной одежде, в мечетях, это символ пробуждения и обновления. Тюльпан изображен на флаге и гербе Ембаевского сельского поселения.

Не менее увлекательным был мастер-класс по приготовлению национального блюда – кулламы, а виртуальная выставка "У каждого времени свои часы" расскажет об истории хронометров и тех часах, которые хранятся в коллекциях музея.

"Пандемия не может помешать нам любить искусство и заниматься творчеством, – уверена руководитель музея Нэля Файзуллина. – Оставайтесь дома и проводите время культурно!"

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