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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы поддержали добрыми пожеланиями сотрудников моноинфекционного госпиталя ОКБ №1

Общество, 09:59 06 ноября 2021

Фото: тюменское отделение "Молодой гвардии"

Пункт подписи открыток, где тюменцы писали слова благодарности врачам красной зоны, организовали представители регионального отделения "Молодой Гвардии". В течение часа каждый мог оставить добрые пожелания сотрудникам моногоспиталя. Все послания уже передали в моноинфекционный госпиталь Областной клинической больницы №1, сообщает пресс-служба медучреждения.

"В период пандемии COVID-19 поддержка нужна не только пациентам, но и медицинским работникам. Из-за чрезмерной нагрузки на фоне сложившейся в стране эпидемиологической обстановки они проявляют мужество и героизм. Наша акция позволила тюменцам поддержать медиков, проявить заботу и доброту. Разумеется, все противоэпидемические меры при этом были соблюдены", — прокомментировал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Моноинфекционный госпиталь ОКБ №1 — самый большой в Тюмени - здесь трудятся почти 600 медицинских работников.

"Важно поддерживать позитивное настроение у всех, кто столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью серьезная, работы у медиков очень много. Для того чтобы количество поступающих в моногоспиталь пациентов начало снижаться, нужно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию", – рассказал руководитель моноинфекционного госпиталя ОКБ №1 Алексей Барадулин.

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