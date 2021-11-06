В Тюмени работает интернет- портал для пожилых жителей

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Интернет-портал "Старшее поколение" позволит жителям Тюменской области получить актуальную информацию о мерах поддержки, культурном досуге, серебряном волонтерстве. На сайте тюменцы могут найти афишу ближайших мероприятий, записаться на спортивные и обучающие занятия.

Один из разделов посвящен оперативным данным по коронавирусу, там же собраны адреса пунктов вакцинации.

"В разделе #Сидимдома опубликована подборка онлайн-викторин, квестов и лайфхаков для старшего поколения. Рубрика позволяет не выходя из квартиры заняться физкультурой с опытными инструкторами, познакомиться с историей города вместе с гидами 55+, а также найти рекомендации для активного времяпровождения", — рассказали “Вслух.ру” в пресс-службе благотворительного фонда "Старшее поколение".