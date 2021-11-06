Книжку-раскраску для особых детей создали в Голышманово

Голышманово. фото Влада Удилова. Архив. Голышманово. фото Влада Удилова. Архив.

Воспитанники и педагоги Голышмановской школы искусств создали книжку-раскраску. В неё поместили 10 самых узнаваемых мест посёлка Голышманово в контурных и полноцветных рисунках. Как рассказала куратор проекта "Голышманово цвета рассвета" Наталья Цепилова, книжка-раскраска в первую очередь задумывалась для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Нашим партнёром стала коррекционная школа № 3. Учителя этого образовательного учреждения одобрили на педсовете первый экземпляр раскраски и помогли разработать методические рекомендации по её использованию. Их тоже разместили в книжке вместе с отзывами о нашем изделии. Девять рисунков подготовили юные художницы, один — педагог Светлана Лебедева. Участники проекта получили новый опыт — стилизации рисунков и иллюстрирования. Пока выпустили 35 книжек-раскрасок", - уточнила она.

В Голышмановском округе проживает 189 детей с проблемами здоровья, пишет "АиФ - Западная Сибирь".