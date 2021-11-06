Автоинспекторы усилили контроль за перевозкой детей

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В дни школьных каникул сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил перевозки детей в легковых автомобилях, учитывая увеличившийся трафик детских перевозок.

Автоинспекторы проанализировали ситуации, в которых родители чаще всего перевозят детей без удерживающих устройств, даже при их наличии. В дальних поездках детей укладывают спать на заднее сиденье. Сотрудники ГИБДД рекомендуют минимизировать ночные поездки с детьми - по статистике именно в темное время суток происходит большинство дорожных трагедий.

Одна из распространенных ситуаций – использование удерживающего устройства, не подходящего ребенку по росту и весу. Часто маленьких детей перевозят в бустерах вместо автокресел, что увеличивает риск получения ребенком травмы головы в случае ДТП. Использование родителями различных адаптеров и бескаркасных устройств, зачастую не сертифицированных, в случае ДТП приводит к тяжелым повреждениям брюшной полости и грудной клетки.

Еще одна ситуация – перевозка детей без автокресел и ремней безопасности на близкие расстояния, например в детский сад или школу. Но даже такая поездка может закончиться ДТП и ранением ребенка.

В этом году в Тюменской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлечены почти 7,5 тысяч водителей. При этом каждый десятый ребенок-пассажир, пострадавший в ДТП, перевозился с нарушением, без соответствующих удерживающих устройств, подчеркнули в Госавтоинспекции Тюменской области.