Ялуторовский музейный комплекс приглашает на "Якушкинские чтения"

Фото Ялуторовского музейного комплекса. Архив. Фото Ялуторовского музейного комплекса. Архив.

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса готовятся к научно-практической конференции "Якушкинские чтения", которая пройдет в декабре в рамках ХХХIII областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера".

Конференция состоится в онлайн формате на платформе ZOOM. К участию в ней пригласили потомков декабристов, сотрудников музеев декабристов, историков, краеведов, учащихся и студентов. Тема чтений этого года - "Возвращение декабристов из ссылки".

Еще одной возможностью проявить себя для любителей истории своего региона всех возрастов станет Конкурс краеведческих работ памяти И.Ю. Озолина. Этот ежегодное событие собирает юных и взрослых исследователей.

В этом году они представят свои работы в двух номинациях: "Исследовательская работа" и "Видеосюжет". Сотрудники музея предложили конкурсантам проявить себя в теме "Мой край – моя история", где можно представить работы, освещающие неисследованные события, явления в истории города и района, 76-летие Победы в Великой Отечественной войне, историю предприятий и организаций.

Вторая тема - "Мой современник, его судьба и призвание" призвана осветить истории жизни славных земляков, их вклад в развитие края. Конкурс пройдет с 15 по 24 ноября. Подробная информация о конференции и конкурсе — на сайте Ялуторовского музейного комплекса, сообщает пресс-служба Ялуторовского музейного комплекса.