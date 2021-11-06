Тюменцам с ОВЗ предлагают поучаствовать в литературно-образовательном форуме

Фото: Тюменская областная организация ВОС Фото: Тюменская областная организация ВОС

В Тюменской области пройдет форум "Особое перо". Организаторы приглашают поучаствовать авторов с инвалидностью. На форуме жители региона представят свои стихи, прозу и песни.

Форум пройдет в три этапа. До конца ноября проводится прием работ, с декабря по март пройдут мастер-классы в формате онлайн, а весной следующего года подведут итоги и наградят победителей. По итогу выпустят сборник "Особое перо", в который войдут лучшие произведения.

На конкурсе представлены номинации "Поэзия", "Проза", "Авторская песня" и "Авторское чтение". Членами жюри станут, например, поэт Екатерина Володина и тюменский писатель Сергей Козлов.

"Департамент культуры предложил нам придумать новый творческий проект и подать заявку на грант губернатора. Мы подумали, почему бы не сделать областной литературно-образовательный форум "Особое перо". Ведь авторы с особенностями здоровья, пишущие люди, есть в каждом районе, — рассказала "Вслух.ру" специалист по работе с инвалидами регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина. — Целью проекта было привлечь не менее 70 авторов, у нас принято уже более 80 заявок. Приятно, что среди них много новых имен".