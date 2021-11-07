Тюменским водителям напоминают о правилах поведения на зимних дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разъяснительную работу с водителями об опасности дальних поездок во время снегопадов, сильного ветра, и обледенения проезжей части после дождя проводят сотрудники ГИБДД.

Первые снегопады показали, что автомобилисты в сложных погодных условиях неправильно выбирают скорость на скользких или мокрых дорогах, не перестроились с "летнего" стиля вождения. Автоинспекторы рекомендуют устанавливать качественную зимнюю резину с одинаковыми протекторами на всех колесах.

В случае начала осадков, любых резких изменений погоды сотрудники ГИБДД рекомендуют снижать скорость, а начинающим, пожилым водителям или людям с хроническими заболеваниями минимизировать поездки по загородным автодорогам, чтобы обезопасить себя и других участников движения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.