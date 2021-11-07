Тюменский диетолог рассказала о пользе кофе

Фото: кофейня Garden ВКонтакте Фото: кофейня Garden ВКонтакте

Разумное употребление кофе – это не более двух чашек- может быть даже полезным уверена тюменский диетолог Елена Дороднева.

"Общепринятая точка зрения в диетологии – вредных продуктов не существует. Вредными мы их делаем сами неправильным употреблением. Одно дело, когда человек с утра для тонуса выпьет чашку хорошего свежезаваренного кофе. А совсем другое, когда он в течение дня всю еду и приемы пищи будет заменять кофе с печеньем. Когда кофе употребляется в избыточном количестве – это вредно, - отметила она.

Если по каким-то причинам человеку нельзя употреблять продукты, содержащие кофеин, то можно заменить их травяным чаем. Особое внимание стоит уделить зеленому, травяному, с чабрецом, облепиховому чаям, пишет Megatyumen.ru.