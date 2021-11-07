Тюменцам рассказали, как правильно предъявлять QR-код

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 8 ноября в Тюменской области посетить ТРЦ, цирк, театр, спортивные объекты можно только при наличии QR-кода о вакцинации.

Его можно скачать на телефон либо распечатать на бумаге. При входе его нужно предъявить сотруднику заведения для сканирования, при себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность.

За приобретение поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность, напоминает "АиФ - Западная Сибирь".