В сельской школе открыт специализированный медицинский класс
Специализированный медицинский класс открыт на базе Боровской средней школы в Тюменском районе. Старшеклассники углубленно изучают дисциплины, которые помогут поступить в профильный вуз – медицинский университет.
Идея создания медицинского класса возникла в связи с высокой востребованностью профессии врача и дефицитом кадров в практическом здравоохранении, рассказал главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.
В этом году в профильный класс были зачислены все желающие, со следующего года решение будет приниматься по итогам вступительного испытания. Биологию и химию в медклассе будут преподавать специалисты ТюмГМУ.
Учащиеся медицинских классов в конце каждого учебного года будут сдавать экзамены по профильным предметам. Их также будут принимать преподаватели медуниверситета, сообщает пресс-служба Областная больница № 19.