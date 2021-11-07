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В сельской школе открыт специализированный медицинский класс

Общество, 13:47 07 ноября 2021

www.tyumsma.ru. Архив. | Фото: www.tyumsma.ru. Архив.

Специализированный медицинский класс открыт на базе Боровской средней школы в Тюменском районе. Старшеклассники углубленно изучают дисциплины, которые помогут поступить в профильный вуз – медицинский университет.

Идея создания медицинского класса возникла в связи с высокой востребованностью профессии врача и дефицитом кадров в практическом здравоохранении, рассказал главный врач Областной больницы №19 Мигран Мартиросян.

В этом году в профильный класс были зачислены все желающие, со следующего года решение будет приниматься по итогам вступительного испытания. Биологию и химию в медклассе будут преподавать специалисты ТюмГМУ.

Учащиеся медицинских классов в конце каждого учебного года будут сдавать экзамены по профильным предметам. Их также будут принимать преподаватели медуниверситета, сообщает пресс-служба Областная больница № 19.

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