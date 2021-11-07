Ишимские школьники запустили онлайн-марафон о народах России

Фото: ИА "Тюменская линия". Архив Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Юные жители Ишима, члены регионального отделения "Российского движения школьников", запустили онлайн-марафон "Познаем народы России — познаем себя". Подростки снимают видео, в которых рассказывают о народах России.

"В рамках нашего онлайн-марафона мы будем знакомить вас с традициями и обычаями различных народов нашей многонациональной страны", — рассказывает в ролике лидер военно-патриотического направления РДШ в Ишиме Анастасия Ерохина.

Первый выпуск посвящен еврейскому народу. Школьники рассказали о Хануке и свадебных традициях. Во втором эпизоде, про якутов, зрителям объяснили, откуда пошел этот народ и что такое "ысыах". Выпуски публикуют в социальных сетях, сообщает “Вслух.ру”.