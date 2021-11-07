  • 7 ноября 20217.11.2021воскресенье
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рекомендуют зимой подкармливать птиц

Общество, 15:47 07 ноября 2021

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

С 12 ноября – Синичкин день - нужно начинать подкармливать птиц. В Тюмени зимуют немало видов птиц, в числе которых – синантропные, которые без нахождения рядом с человеком выжить не смогут, рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

"Многие считают с детского сада, что снегири прилетают зимой, но они из наших широт никуда и не улетают, просто на период гнездования они кочуют в ближайшие леса. С наступлением холодов же они возвращаются в город, так как здесь проще добыть пищу. Популяция крякв с тюменских водоемов не улетает. Ежегодно во вторые выходные января проходит всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих птиц "Серая шейка". В прошлом году их было зафиксировано более 300. Второй год у нас на зимовке фиксируется хохлатая чернеть. Много и других видов – это свиристели, чижи, зеленушки, чечетки и так далее, – уточнила она.

Подкармливать птиц она рекомендует несолеными и не жареными семенами подсолнечника, ягодами (подмороженными или сушеными), сухофруктами, резанными фруктами, зерновыми культурами, орехами, пишет "Тюменская область сегодня" .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 07.11.2021Тюменцам рекомендуют зимой подкармливать птиц
15:16 07.11.2021Профессор ТюмГУ Наталья Балюк: примерно одинаковыми промыслами и ремеслами занимались старожилы юга Тюменской области
14:48 07.11.2021Ишимские школьники запустили онлайн-марафон о народах России
14:19 07.11.2021Как не испортить зрение работой за компьютером, рассказал врач