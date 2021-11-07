Тюменцам рекомендуют зимой подкармливать птиц

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

С 12 ноября – Синичкин день - нужно начинать подкармливать птиц. В Тюмени зимуют немало видов птиц, в числе которых – синантропные, которые без нахождения рядом с человеком выжить не смогут, рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова.

"Многие считают с детского сада, что снегири прилетают зимой, но они из наших широт никуда и не улетают, просто на период гнездования они кочуют в ближайшие леса. С наступлением холодов же они возвращаются в город, так как здесь проще добыть пищу. Популяция крякв с тюменских водоемов не улетает. Ежегодно во вторые выходные января проходит всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих птиц "Серая шейка". В прошлом году их было зафиксировано более 300. Второй год у нас на зимовке фиксируется хохлатая чернеть. Много и других видов – это свиристели, чижи, зеленушки, чечетки и так далее, – уточнила она.

Подкармливать птиц она рекомендует несолеными и не жареными семенами подсолнечника, ягодами (подмороженными или сушеными), сухофруктами, резанными фруктами, зерновыми культурами, орехами, пишет "Тюменская область сегодня" .