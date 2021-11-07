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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольская больница проводит углублённую диспансеризацию пациентов, перенесших COVID-19

Общество, 17:38 07 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тобольской больнице для пациентов, перенесших COVID-19 и проходящих углубленную диспансеризацию, доступно обследование на новом аппарате ультразвуковой диагностики и цифровом спирографе.

Углублённая диспансеризация предполагает расширенный комплекс обследований, направленных на профилактику развития возможных патологий, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Кроме осмотра и консультации врача-терапевта, лабораторных анализов и назначения необходимых препаратов, специалисты проводят оценку функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также тест с шестиминутной ходьбой.

Исследование жизненной ёмкости лёгких и проверка внешнего дыхания выполняется на новом цифровом спирографе. Аппарат с высокой точностью измеряет частоту и глубину дыхания, определяет количество углекислого газа в выдыхаемом воздухе и показывает объём лёгких.

Если у пациента превышает норму концентрация маркера тромбообразования в крови, врачи назначают ультразвуковую допплерографию сосудов ног. Новый аппарат ультразвуковой диагностики позволяет визуализировать кровоток. При недостаточной насыщенности крови кислородом пациенту проводят эхокардиографию. Исследование даёт возможность исключить миокардит и сердечную недостаточность. Благодаря УЗИ-аппарату последнего поколения врачи могут выявить осложнения и своевременно скорректировать терапию.

Оборудование поступило в амбулаторно-поликлиническую службу больницы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Тюменской области, сообщает пресс-служба Областной больницы № 3 (Тобольск).

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