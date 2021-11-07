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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы, переболевшие ковидом, должны пройти диспансеризацию

Политика, 19:48 07 ноября 2021

Фото: tobmed.ru. Архив

Через 2 месяца после выздоровления от коронавируса нужно обратиться в поликлинику. Углубленная диспансеризация, в первую очередь, направлена на снижение риска осложнений после перенесенного COVID-19.

Медики выделили две приоритетные группы: те, кто перенес коронавирус и имеет два и более сопутствующих хронических заболевания, и те, у кого хроническое заболевание одно.

На первом этапе медики собирают анамнез, измеряют сатурацию, проводят забор общего и биохимического анализов крови, делают рентген органов грудной клетки, проводят спирометрию и даже по показания нагрузочный тест с 6-минутной ходьбой. Все, чтобы проанализировать общее состояние организма. Перенесшим ковид в средней или тяжелой форме, назначают анализ на концентрацию Д-димера, чтобы исключить образование тромбов.

На второй этап отправляют исходя из показателей перового этапа – к каким узким врачам нужно направить пациента, а также делают ЭхоКГ сердца, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей – при наличии показаний.

Также медики обращают внимание на то, что ковид обостряет уже имеющиеся хронические заболевания или активно проявляет те, к которым уже была склонность и имелись факторы риска, пишет "Мегатюмень".

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