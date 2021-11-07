Владельцам собак напомнили правила ухода за питомцами зимой

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Зимой за собаками нужно тщательно ухаживать, напоминают ветеринары. Лапы необходимо мыть после каждой прогулки, а для защиты от реагентов использовать специальный воск.

"Он продается в любом зоомагазине. И после прогулки лапы непременно нужно мыть. Либо носить на улицу собачью обувь. Для особей, постоянно живущих в доме, зимний режим питания практически не меняется, а вот для животных, которые проживают на улице, нужно его усилить: кормить два или три раза в день, а также в будку или вольер постелить солому, – рассказала ветеринар Ольга Алентьева.

Собаковод Екатерина Христозова уже 13 лет воспитывает кокер-спаниеля и помогает маме с содержанием 11-летней гладкошерстной таксы. По ее словам, для короткошерстной породы уже осенью меняется гардероб – появляется свитер, шапка. Более "шерстяной" кокер любит снег и зиму – никакой одежды и обуви зимой он не носит. Однако длительность прогулок для любой собаки в морозы все равно сокращается.

"Да, важно вовремя следить за лапами. Как только видишь, что пес поджимает их, нужно либо вывести собаку на чистый снег, либо идти домой и тщательно вымыть. Также важно, чтобы лапы собаки были правильно подстрижены, если это требуется, чтобы в них не забивался снег и не намерзал между пальцами", – говорит собаковод.

Важный элемент, который девушка советует использовать всем собаководам в темное зимнее время – это ошейник со светоотражающими элементами, пишет "Тюменская область сегодня".