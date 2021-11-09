Тюменский студенческий форум "ЭКЗО" посвятят предпринимательству

| Фото: организаторов форума "ЭКЗО" | Фото: организаторов форума "ЭКЗО"

Тюменский студенческий бизнес-форум "ЭКЗО" пройдет онлайн 13 и 14 ноября. К участию приглашают студентов со всех территорий России. Их ждет серия мастер-классов экспертов в области предпринимательства, сообщают организаторы.

Темы форума - "Кадры и команда"; "Бизнес в Tik-Tok: первые шаги"; "Маркетплейсы"; "Инвестиции: практическое руководство".

На форуме состоится кейс-сессия с заданиями от действующих бизнесменов. Участники на несколько часов возьмут руководство компанией в свои руки и попробуют выбраться из сложных ситуаций с минимальными потерями.

Те, кто делают первые шаги в предпринимательстве, смогут презентовать свои идеи инвесторам на питчинге бизнес-проектов. Самые проработанные идеи получат ресурсную поддержку.

В прямом эфире участники узнают об опыте открытия стартапов студентами и школьниками. Приготовлены сюрпризы и подарки всем форумчанам.

"ЭКЗО" – это не только про знания, погружение в реальные проблемы бизнеса и получение инвестиций. Но и про создание комьюнити студентов, которые могут бесплатно получить консультации от топовых предпринимателей и познакомиться с такими же студентами-стартаперами", – рассказала руководитель форума Виктория Утегенова.

Регистрация на форум доступна по ссылке, новости и расписание здесь.

Проект реализован при поддержке грантового конкурса "Моя идея.PRO" и КСИ ТюмГУ, ТРО "Опора России", мультицентра "Моя территория".