9 ноября - события дня
В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется литературный час "В дружбе наша сила".
В Тюмени в 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературный час-лекция "Заметки о Достоевском".
В 14 часов начнется онлайн-конференция ДОМ.РФ в режиме ВКС по теме "Развитие жилищного строительства" для СМИ и пресс-служб правительств регионов Уральского федерального округа.
В Ялуторовске стартует проект по обучению сотрудников учреждений сферы культуры юга Тюменской области основам инклюзивного взаимодействия с инвалидами различных категорий "Путь к инклюзивной культуре".
Интересное в этот день:
1804 — открылся первый в Москве городской водопровод.
1825 — в Шотландии начал работу первый рефлекторный прожектор.
1927 — в Китае обнаружили гигантскую панду.
1981 — в Япония поднялся в воздух воздушный шар, совершивший перелет через Тихий океан.
1994 — в Дармштадте впервые синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.
2005 — космический аппарат "Венера-экспресс" стартовал к Венере.