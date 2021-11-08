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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

9 ноября - события дня

Общество, 17:54 08 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 18 (ул. Пражская, 41) начнется литературный час "В дружбе наша сила".

В Тюмени в 12 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется литературный час-лекция "Заметки о Достоевском".

В 14 часов начнется онлайн-конференция ДОМ.РФ в режиме ВКС по теме "Развитие жилищного строительства" для СМИ и пресс-служб правительств регионов Уральского федерального округа.

В Ялуторовске стартует проект по обучению сотрудников учреждений сферы культуры юга Тюменской области основам инклюзивного взаимодействия с инвалидами различных категорий "Путь к инклюзивной культуре".

Интересное в этот день:

1804 — открылся первый в Москве городской водопровод.

1825 — в Шотландии начал работу первый рефлекторный прожектор.

1927 — в Китае обнаружили гигантскую панду.

1981 — в Япония поднялся в воздух воздушный шар, совершивший перелет через Тихий океан.

1994 — в Дармштадте впервые синтезирован химический элемент дармштадтий с атомным номером 110.

2005 — космический аппарат "Венера-экспресс" стартовал к Венере.

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