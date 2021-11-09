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В Тюменской области определили победителей регионального этапа профолимпиады для учителей

Общество, 13:08 09 ноября 2021

ЦНППМПР Тобольска во ВКонтакте | Фото: ЦНППМПР Тобольска во ВКонтакте

Четверо педагогов вошли число победителей, еще четверо стали призерами регионального этапа I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей общеобразовательных организаций. Он прошел на площадках структурных подразделений Тюменского областного государственного института развития регионального образования в Тобольске, Ишиме и Тюмени, сообщает ТОГИРРО.

В метапредметной олимпиаде "Команда большой страны" победа у Демьянской школы им. гвардии матроса Андрея Копотилова (Уватский район). Призеры - команды Тюменской школы № 37 и Викуловской школы № 1.

В олимпиаде для учителей естественных наук "ДНК науки" победители или призеры есть по каждому предмету. По физике лучшей стала Надежда Киргинцева из СОШ № 12 Тобольска, призер - Лусине Сурмалян из СОШ № 5 Тюмени.

По химии победил Сергей Громов из лицея № 93 Тюмени. По биологии - Лариса Усольцева из Полозаозерской СОШ, филиал МАОУ СОШ с. Бердюжье. Оксана Москвина из СОШ № 7 Тюмени - призер.

"Участие в профессиональных конкурсах - это всегда интересно, это возможность посмотреть, насколько ты вырос, чего можешь достичь. Проверялось не только знание предмета, но и методика преподавания. Вопросы были разносторонние, заставляли подумать и о самообразовании в том числе", - рассказала Лариса Усольцева.

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# олимпиада , учителя

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