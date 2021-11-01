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Движение по Жигулевской и Холодильной улицам Тюмени восстановят после 16 ноября

Общество, 08:50 11 ноября 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 16 ноября прекращено движение транспортных средств по ул. Жигулевской и ул. Холодильной в районе их пересечения. Срок продлили в связи с производственной необходимостью при выполнении работ по объекту "Реконструкция муниципальных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке строительства г. Тюмень, ул. Холодильная – Харьковская – Минская", сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участникам дорожного движения следует обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Объезд участка организован по улицам Елизарова, Минская, Харьковская.

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# дорожное движение , ограничение движения

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