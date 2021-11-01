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Предпринимателей региона приглашают на онлайн-семинар по участию в закупках

Экономика, 09:48 11 ноября 2021

data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Онлайн-семинар "Участие представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан в закупках" пройдет для предпринимателей Тюменской области 17 ноября, начало в 12 часов, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В мероприятии примут участие представители АО "Корпорация "МСП", правительства Тюменской области, крупнейших заказчиков - ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком", ПАО "Интер РАО", ПАО "Почта России", ПАО "Аэрофлот" и других, а также крупнейших федеральных электронных площадок.

Мероприятие будет полезно руководителям и сотрудникам предприятий и организаций, в том числе специалистам, отвечающим за проведение закупочных процедур, сотрудникам отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристам, а также индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам. Участники получат актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций. Будут разбираться вопросы, одинаково актуальные как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП и самозанятых граждан.

Представители бизнеса смогут обсудить особенности работы в системе закупок, возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов, получить ответы по сложным вопросам практики закупок, обсудить вопросы участия самозанятых, предприятий малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших корпораций, а также изучить особенности закупочных положений крупнейших заказчиков, порядка участия в торгах и заключения договоров.

Все слушатели получат презентационные и методические материалы.

Ознакомиться с подробной программой и зарегистрироваться для участия в семинаре можно здесь.

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# предпринимательство

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