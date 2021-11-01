14 ноября - события дня
В Тюмени в 13 часов в формате онлайн начнется первый студенческий бизнес-форум "ЭКЗО".
В Тюмени в 17 часов 30 минут в органном зал Тюменской филармонии начнется пресс-конференция, посвященная открытию X Музыкального фестиваля Дениса Мацуева.
Интересное в этот день:
1851 — в США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла "Моби Дик".
1896 — начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.
1901 — венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.
1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.
1907 — В России начинает работу III Государственная дума.
1955 — В Великобритании Дональд Кемпбелл устанавливает мировой рекорд скорости на воде — 321 км/ч.
1963 — в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.
1968 — Первая в Европе трансплантация легкого.
1994 — открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.