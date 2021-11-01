14 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в формате онлайн начнется первый студенческий бизнес-форум "ЭКЗО".

В Тюмени в 17 часов 30 минут в органном зал Тюменской филармонии начнется пресс-конференция, посвященная открытию X Музыкального фестиваля Дениса Мацуева.

Интересное в этот день:

1851 — в США опубликован полный текст романа Германа Мелвилла "Моби Дик".

1896 — начала работу гидроэлектростанция на Ниагарском водопаде.

1901 — венский врач Карл Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0.

1903 — В Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

1907 — В России начинает работу III Государственная дума.

1955 — В Великобритании Дональд Кемпбелл устанавливает мировой рекорд скорости на воде — 321 км/ч.

1963 — в ходе извержения подводного вулкана появился остров Суртсей.

1968 — Первая в Европе трансплантация легкого.

1994 — открывается движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем.